Frank Thelen gab vor zwei Wochen den Start seines Aktienfonds bekannt (hier unser Bericht). Es geht dabei um disruptive Anbieter, also Firmen, die mit ihren Ideen ganze Industrien verdrängen oder abschaffen können, in dem sie etwas ganz Neues erschaffen. Im folgenden aktuellen Interview mit Mission Money erläutert Frank Thelen, welche Titel in den Fonds aufgenommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...