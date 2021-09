SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Blood Therapeutics, Inc. (GBT) (NASDAQ: GBT) hat die Gründung der GBT Foundation bekannt gegeben. Die Stiftung agiert als gemeinnützige Organisation nach US-amerikanischem Recht mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlergehen unterversorgter Patientengruppen auf der ganzen Welt zu verbessern.



GBT feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen und will mit der GBT Foundation nun Programme finanzieren, die Menschen mit Sichelzellkrankheit (und darüber hinaus) durch Bildung, Selbstbestimmung, besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung und mehr gesundheitliche Chancengleichheit unterstützen.

"Schon seit der Gründung von GBT vor zehn Jahren ist es uns eine Herzensangelegenheit, den Menschen etwas zurückzugeben. Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch die gleiche Chance haben sollte, sein volles Gesundheitspotenzial zu entfalten," so Ted W. Love, M.D., Präsident und CEO von GBT. "Im Sinne unseres Leitbildes und unseres Spendenmanagements wird die GBT Foundation zusätzliche Möglichkeiten bieten, die Bedürfnisse von Patientengruppen zu erfüllen, die bisher benachteiligt und zurückgelassen wurden, wie beispielsweise Menschen mit Sichelzellkranheit."

Die GBT Foundation wird Programme von gemeinnützigen Organisationen weltweit fördern, die das Potenzial haben, sinnvolle und nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Derzeit werden Förderanträge für Initiativen entgegengenommen, die sich mit den folgenden vier Schwerpunktbereichen beschäftigen:

Verstärkte Aufklärung und Sensibilisierung für die Sichelzellkrankheit mit Blick auf betroffene Menschen. Ziel ist es, das Bewusstsein für die verheerenden körperlichen, sozialen, psychischen und gesellschaftlichen Auswirkungen dieser genetisch bedingten Blutkrankheit zu stärken.

Unterstützung von Menschen mit Sichelzellkrankheit, deren Betreuenden und anderen Betroffenen mit dem Ziel, ihnen einen bessere Lebensqualität und Versorgung zu ermöglichen.

Verbesserung des Zugangs zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung für Menschen mit Sichelzellkrankheit.

Stärkung der gesundheitlichen Chancengleichheit durch innovative und nachhaltige Lösungen, die schutzbedürftigen Gruppen die Möglichkeit geben, ihr Gesundheitspotenzial ohne sozial bedingte Barrieren voll zu entfalten.

Die Förderanträge werden fortlaufend angenommen. Weitere Informationen über die GBT Foundation sowie über die Schwerpunktbereiche und Voraussetzung für eine Förderung finden Sie in englischer Sprache unter www.gbt.com/gbtfoundation.

Über die Sichelzellkrankheit

Die Sichelzellkrankheit betrifft mehr als 100.000 Menschen in den Vereinigten Staaten,1 geschätzt 52.000 in Europa2 und Millionen in der restlichen Welt insbesondere mit Abstammung aus Subsahara-Afrika.1 Sie betrifft ferner Menschen hispanischer, südasiatischer, südeuropäischer und nahöstlicher Abstammung.1 Die Sichelzellkrankheit ist eine seltene, lebenslang bestehende Erkrankung des Blutes, die sich auf das Hämoglobin auswirkt - ein Protein in den roten Blutkörperchen, das die Gewebe und Organe des Körpers mit Sauerstoff versorgt.3 Personen mit Sichelzellkrankheit haben aufgrund einer Genmutation ein verändertes Hämoglobin, das als Sichelzellhämoglobin bekannt ist. Durch einen Prozess, der als Hämoglobin-Polymerisierung bezeichnet wird, verformen sich die roten Blutkörperchen zu sichelförmigen, sauerstoffarmen und unflexiblen Gebilden.3-5 Der Prozess der Sichelzellbildung führt zu einer hämolytischen Anämie (erniedrigte Hämoglobinwerte durch Zerstörung roter Blutkörperchen) und Verstopfung von Kapillaren und kleinen Blutgefäßen, sodass die Versorgung des Körpers mit Blut und Sauerstoff behindert ist. Die reduzierte Sauerstoffversorgung von Geweben und Organen kann zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen, beispielsweise Schlaganfälle und irreversible Organschäden.4-7

Über die GBT Foundation

Die GBT Foundation wurde 2021 gegründet und ist eine gemeinnützige Organisation nach US-amerikanischem Recht, die hauptsächlich von Global Blood Therapeutics, Inc.

Über Global Blood Therapeutics

Global Blood Therapeutics

Quellen

