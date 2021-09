KOBLENZ (dpa-AFX) - Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter Compugroup will nach seinem aktuell laufenden Investitionsprogramm mittelfristig wieder deutlich profitabler werden. Für 2023 peilt der Vorstand um Dirk Wössner eine um Sondereffekte bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 25 Prozent an, wie das MDax -Unternehmen am Dienstag in Koblenz mitteilte. 2025 sollen vom Umsatz dann 27 Prozent operativer Gewinn hängenbleiben. In diesem Jahr rechnet das Unternehmen bei einem Umsatz von einer Milliarde bis 1,04 Milliarden Euro nur mit einem operativen Ergebnis von 210 bis 230 Millionen Euro. Das wären rechnerisch demnach zwischen 20 und 23 Prozent Umsatzrendite. Vergangenes Jahr hatte die Compugroup noch rund 26 Prozent erwirtschaftet.

Das Unternehmen hatte im Dezember angekündigt, dieses Jahr viel Geld ins Wachstum zu stecken, um Chancen aus der Digitalisierung im Gesundheitswesen wahrzunehmen. An diesem Mittwoch richtet der Konzern eine Analysten- und Investorenveranstaltung aus und will dort weitere Informationen geben./men/nas