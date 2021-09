DJ Compugroup Medical will Marge mittelfristig auf 27% erhöhen

FRANKFURT (Dow Jones)--Compugroup Medical will mittelfristig die Profitabilität steigern. Die bereinigte EBITDA-Rendite soll 2025 circa 25 Prozent erreichen und auf rund 27 Prozent 2025 erhöht werden, wie der Gesundheitsdienstleister mitteilte. Vergangenes Jahr wurde eine Marge von 26 Prozent erreicht, 2019 hatte die Rendite bereits bei 27 Prozent gelegen. Der Umsatz soll, wie bereits bekannt, bis 2025 organisch um mindestens 5 Prozent pro Jahr jeweils gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

Weitere Informationen zu den mittelfristigen Zielsetzungen will das Unternehmen am Mittwoch während des Kapitalmarkttags vorstellen. Die Prognose für 2021 bekräftigte das im MDAX notierte Unternehmen. Compugroup Medical erwartet weiter einen Umsatz in einer Bandbreite von 1 Milliarde bis 1,04 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 210 Millionen und 230 Millionen Euro.

"Die Digitalisierung findet endlich - verstärkt noch durch die Pandemie - auch im Gesundheitswesen statt", sagte CEO Dirk Wössner. "Wir gehen davon aus, dass wir mit einer bereinigten EBITDA-Rendite von rund 25 Prozent im Jahr 2023 wieder das frühere Renditeniveau erreichen und dieses Niveau bis 2025 mit einer Zielmarge von rund 27 Prozent noch weiter steigern werden", ergänzte CFO Michael Rauch.

