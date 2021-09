DJ action press AG: ddp media GmbH erweitert die Geschäftsführung mit Ulli Michel und Prof. Moritz Hunzinger

ddp media GmbH erweitert die Geschäftsführung mit Ulli Michel und Prof. Moritz Hunzinger Frankfurt am Main/Hamburg, 14. September 2021 - Nach der vollständigen Übernahme der internationalen Bildagenturgruppe ddp media GmbH (Hamburg) zum 1. August 2021 durch die action press AG (Frankfurt) entsenden die Eigentümer ihre beiden Vorstände Ulli Michel und Prof. Moritz Hunzinger in die Geschäftsführung der neuen Tochtergesellschaft. Gemeinsam mit dem bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter Ulf Schmidt-Funke bilden sie das Management von ddp. Ulli Michel wird den Vorsitz der Geschäftsführung von ddp übernehmen: "ddp vergrößert unsere Produktionspalette signifikant, action press etabliert sich stabil im Weltmarkt". Täglich werden bis zu 50.000 Bilder redaktionell und bestandserhöhend verarbeitet. Zu ddp, deren Name auf den 1971 in Hamburg gegründeten ddp Deutscher Depeschendienst zurückzuführen ist, zählen neben den Unternehmen ddp die Stella Pictures AB (Stockholm), die laif Agentur für Photos & Reportagen GmbH (Köln) sowie die Bildagenturmarken Picture Press, Intertopics und FoodCentrale. Mit der Übernahme von ddp wuchs die 1970 gegründete action press AG zu einer der größten Bilddatenbanken der Welt. Auf Wachstum setzt die neuformierte Gruppe stark: 1999 erfolgte deren Verkauf an die Hunzinger Information AG (heute infas Holding AG) und von 1999 bis 2004 war Moritz Hunzinger bereits Vorsitzender der Geschäftsführung. Seinerzeit hatte action press hat 6,8 Mio. Fotos, 24 Partneragenturen, 600 Fotografen und war in 20 Ländern vertreten. 2016 veräußerte Hunzingers Nachfolger Menno Smid, CEO der infas Holding AG (Bonn), die Agentur an die britische SilverHub Media Limited. 2018 erwarb Ulli Michel die Gesellschaft. 2020 erfolgte der Kauf der neuen Obergesellschaft action press AG durch Moritz Hunzinger, Ulli Michel wurde hälftig beteiligt. 2021 stieg das Grundkapital der action press AG auf EUR 22,05 Mio. Dem Einstieg der Deutschen Balaton AG (Heidelberg) folgte die Erstnotiz an der Börse Düsseldorf. Am 9. September 2021 meldete die jetzt in 120 Ländern mit 5.000 Fotografen und 130 Partneragenturen vertretene action press AG einen Rekordbildbestand von 148,8 Millionen Fotos. 2022 sollen die Aktien an der Börse Xetra notiert werden. Rückfragen:

