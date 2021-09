Nach der scharfen Korrektur in der Vorwoche und dem kurzzeitigen Dip unter die Marke von 44.000 Dollar zu Wochenbeginn übernehmen am Dienstag wieder die Bullen das Ruder: Der Bitcoin legt auf 24-Stunden-Sicht rund 5,5 Prozent zu und erobert dabei wichtige Chartmarken zurück. So hat notiert der Kurs inzwischen wieder deutlich über der horizontalen Widerstandszone zwischen 44.000 und 45.000 Dollar, die er erst am Vortag kurzzeitig unterschritten hatte. Auch die 200-Tage-Linie, die aktuell im Bereich ...

