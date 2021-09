Keine gute Nachrichten aus dem Reich der Mitte: China knöpft sich nach dem Tech-Sektor nun auch die Glücksspiel-Branche in Sachen Regulierung vor. So soll die Casino-Hochburg Macau stärker kontrolliert werden. Die Aktien dort engagierter Konzerne wie Las Vegas Sands, Wynn Resorts und MGMG Resorts gehen in die Knie. Konkret hat die Regierung Macaus angekündigt, dass sie die staatliche Aufsicht über die dortigen Casinos verstärken will. Macau gilt als das Las Vegas Asiens. Mit Las Vegas Sands, Wynn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...