Charles Taylor gibt die Gründung von Guardian Managed Care Solutions bekannt. Das Unternehmen überprüft Arztrechnungen, erbringt Dienstleistungen zur Kostendämpfung für Arbeitgeber, Third-Party Administrators (TPAs), Versicherungsgesellschaften, Behörden und Selbstzahler sowie internationale Kostenträger.

Guardian arbeitet unabhängig von medizinischen Versorgungsnetzen als eigenständige Einheit und bietet die maßgeschneiderte, umfassende Überprüfung von Arztrechnungen an, mit der sichergestellt wird, dass die Kunden maximale Einsparungen erzielen können. Guardian bietet Systeme an, die sich problemlos in jede gängige Schadensregulierungsplattform auf dem Markt integrieren lassen, was einen reibungsloseren Datentransfer und maßgeschneiderte Lösungen ermöglicht. Die Software und die Technologie von Guardian machen viele der arbeitsintensiven Verwaltungsaufgaben überflüssig, mit denen sich die Kunden konfrontiert sehen. Die Systeme lassen sich problemlos in die täglichen Arbeitsabläufe integrieren.

"Guardian Managed Care Solutions wurde von einem Third-Party Administrator (TPA) mit Blick auf die Anforderungen von TPAs gegründet", so Chris Schaffer, CEO von Charles Taylor TPA. "Wir erkannten auf dem Markt eine Nachfrage nach Lösungen, mit denen Kostendämpfungen erzielt werden können. Deshalb haben wir innovative Software mit beispiellosem Kundenservice und führender Fachkompetenz kombiniert, um sicherzustellen, dass die Kunden die Kosten für Arztrechnungen kontrollieren können. Guardian arbeitet mit allen Gesundheitsdienstleistern zusammen, ist also völlig unparteiisch und stellt Netzwerke sogenannter Preferred Provider Organizations zusammen, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind."

Die Kunden werden individuell von erfahrenen Fachleuten betreut, die jede eingegangene Rechnung sowie die Referenzen aller Ärzte und Anbieter im Netzwerk persönlich überprüfen, damit bei der Versorgung hohe Qualitätsstandards eingehalten werden. Unterstützt werden sie dabei von einem branchenführenden, engagierten Kundendienstteam.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.guardianmcs.com oder auf LinkedIn.

