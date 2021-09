Der Zuckerrausch der US-Wirtschaft, ausgelöst durch das staatliche Helikoptergeld, ist vorbei. Auf ein neues gigantisches Stimulus-Paket in Höhe von 4,7 Billionen US-Dollar kann sich der US-Kongress nicht einigen. Jetzt droht mit dem Konsum die wichtigste Säule der Konjunkturerholung wegzubrechen. US-Wirtschaft wurde in die Stimulus-Abhängigkeit getrieben In den vergangenen 18 Monaten hat die US-Regierung gemäß den ...

