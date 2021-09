Updates für fast jede Anwendung des Maxon One Produktpakets des Unternehmens

Maxon, Entwickler professioneller Softwarelösungen für Motion Designer und Visual Effects Artists, hat heute Updates für nahezu alle Anwendungen des Maxon One Produktpakets angekündigt. Cinema 4D R25 und Trapcode Suite 17 bieten neue Funktionen, die VFX Suite 2 wurde um den kürzlich erworbenen Bang Mündungsfeuer-Generator erweitert, Redshift RT wurde eingeführt und mehrere Produkte haben wichtige Kompatibilitäts-Updates erhalten.

