Das Unternehmen Colossal will das Wollmammut wieder auferstehen lassen. Seine Wiederansiedlung könne helfen, eine tickende Klima-Bombe in Sibirien zu entschärfen. Vor 10.000 Jahren hat der Mensch den Giganten quasi ausgerottet. Die jüngsten Populationen überlebten bis vor 4.000 Jahren nur auf Inseln. Nun will das Biowissenschaftsunternehmen Colossal einen neuen Versuch starten, die ausgestorbene Art wiederzubeleben. Sie will man in einem "Pleistozän-Park" in Russland ansiedeln. Das erinnert an die Dinosaurier-Wiederauferstehung von Jurassic Park. Dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...