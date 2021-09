The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.09.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.09.2021



ISIN Name

LU0011818076 HSBC-ECO.SCA.JAP.EQ. PD

LU0149724121 HSBC-ECO.SCA.JAP.EQ. AD

LU0164882085 HSBC-ECO.SCA.JAP.EQ. AC

SG1J27887962 CAPITALAND LTD SD1

ZAE000030912 NORTHAM PLATINUM

