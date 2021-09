Ein knapper Gewinn stellte sich am Dienstag im DAX ein. Damit verteidigt der Aktienindex die 15.700 als Region eindeutiger. Der positive Wochenstart konnte im DAX am Dienstag fortgesetzt werden. Zum Start standen wir weiter über der 15.700 aber erlebten erst einmal wieder eine kleine Schwächephase. Sie führten in der ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...