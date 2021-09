Die Freude währte nur kurz: Die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA haben den Notierungen an der Wall Street am Dienstag keinen Anschub verliehen. Zwar sind die Verbraucherpreise im August auf hohem Niveau nicht ganz so stark gestiegen wie erwartet. Das sorgte allerdings nur in den ersten Handelsminuten für leichte Kursgewinne.Anschließend fiel der Dow Jones Industrial auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten. Am Ende stand ein Abschlag von 0,84 Prozent auf 34.577 Punkte zu ...

