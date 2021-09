Die wichtigsten Punkte:

- Durchschnittliche Goldausbringung durch Zyanidlaugung von 94,8 % bei Proben aus dem Konzessionsgebiet Jabali.

Vancouver, British Columbia (14. September 2021) - Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG) (OTCQB: TRGGF) (Frankfurt: 4RZ) ("Tarachi" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tarachi-gold-corp/) meldet positive Zyanid-Laugungsergebnisse mit sogenannten Bottle-Roll-Tests an drei Bohrkernproben aus der Konzession Jabali des Unternehmens in Sonora, Mexiko. Das Bottle-Roll-Basistestprogram, das an drei Proben mit unterschiedlichem Gehalt durchgeführt wurde, zeigte, dass die Testproben für das Zyanid-Laugungsverfahren geeignet sind.

Cameron Tymstra, CEO von Tarachi, kommentierte: "Wir sind mit den Laugungsergebnissen der Bohrproben aus der straßenzugänglichen Konzession Jabali sehr zufrieden. Alle drei Proben zeigten, dass das mineralisierte Material in Jabali für eine Goldausbringung mittels Zyanidlaugung über einen Bereich von Goldgehalten im Fördererz geeignet ist. Aufgrund der hohen Gehalte in unseren jüngsten Bohrkampagnen auf Jabali und jetzt der positiven metallurgischen Ergebnisse freuen wir uns auf die Planung unserer nächsten Schritte für dieses Projekt."

Ergebnisse der Zyanidlaugung aus Bohrproben der Konzession Jabali

Die Zielsetzung dieses metallurgischen Testprogramms bestand darin, eine Basisuntersuchung zur Bestimmung der Eignung der Proben für eine Auslaugung durch Zyanidierung durchzuführen. Der Umfang dieses Testprogramms umfasste die Probenvorbereitung und die Zyanidlaugung mittels Bottle-Roll-Verfahren durch die Minerals Metallurgical Division von Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. BV.

Tabelle 1 - Zusammenfassung der Ergebnisse der Bottle-Roll-Tests

Test Nr. Probe Nr. P80 NaCN Gehalt Fördererz, gemessen Gehalt Fördererz, berechnet Ausbringung Rückstand Verbrauch (kg/t) µm g/L Au (g/t) Ag (g/t) Au (g/t) Ag (g/t) Au (%) Ag (%) Au (g/t) Ag (g/t) NaCN Ca(OH)2 C1 T-1910 70 1,0 7,85 1 6,09 1 97,6 60,6 0,149 <1 1,53 0,32 C2 T-1911 73 1,0 16,5 1 13,5 1 97,8 38,9 0,291 <1 2,19 0,56 C3 T-0348 & T- 0349 72 1,0 2,31 6 2,35 9 88,8 45,9 0,262 5 1,47 0,54 Durchschnitt 71 1,0 8,88 3 7,32 4 94,8 48,5 0,234 5 1,73 0,47

Die Proben T-1910 und T-1911 wurden aus Bohrung JAB-21-014 entnommen, während die Proben T-0348 und T-0349 aus Bohrung JAB-20-006 entnommen und zur Testprobe C3 kombiniert wurden. Die drei Laugungstestproben wurden ausgewählt, um eine Reihe von Goldgehalten widerzuspiegeln, die während der Bohrkampagnen des Unternehmens in der Umgebung der Mine La Dura auf der Konzession Jabali angetroffen wurden.

Die Testproben reagierten sehr gut auf das Auslaugen durch Zyanid. Die Goldextraktion aus der Basis-Zyanidlaugung bei 40 Gew.-% Feststoffen in 1,0 g/l NaCN-Lösung über 48 Stunden variierte von 88,4 % in Probe C3 bis 97,8 % in Probe C2 und betrug im Durchschnitt 94,8 %. Der Verbrauch von Zyanid (als NaCN) betrug durchschnittlich 1,73 kg/t. Im Allgemeinen waren weniger als 0,5 kg/t Kalkhydrat erforderlich, um während des Laugens einen pH-Wert der Aufschlämmung über 10,5 zu halten.

Abbildung 1 - Au-Ausbringung gegen Laugungszeit

Die in Abbildung 1 dargestellte Goldlaugungskinetik zeigt, dass Gold in den ersten 24 Stunden mit einer durchschnittlichen Goldausbringung von über 90 % schnell ausgelaugt wurde. Im Allgemeinen wurden maximale Laugungsergebnisse bei einer Verweilzeit von ca. 30 Stunden erreicht.

Nächste Schritte

Nachdem in Bohrung JAB-21-014 sichtbares freies Gold beobachtet wurde (siehe Pressemitteilung vom 12. Mai 2021), wird empfohlen, anhand einer repräsentativen Bohrkern- und Bohrkleinprobe aus den Jabali-Bohrprogrammen die Gewinnung durch Schwerkraft zu überprüfen. Der Bond Ball Mill Work Index (Mahlbarkeitstest nach Bond) wird auch für ausgewählte Proben empfohlen, um die Härte der Proben in Bezug auf Bruchschäden in Kugelmühlen zu bestimmen.

Weitere metallurgische Untersuchungen an repräsentativen Proben werden empfohlen, um die Prozessbedingungen besser zu optimieren und die Probenvariabilität zu bestimmen. Eine Mineralogieanalyse mit detaillierter Goldmineralsuche wird für Beschickungsmaterial des Laugungsverfahrens und Rückstände empfohlen, um die Gesamtmineralogie, die Mineralgesellschaft und die goldhaltigen Mineralien sowie das Verhalten von Gold in goldhaltigen Mineralien zu identifizieren.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle - Laugungstestverfahren

Probenvorbereitung

Am 22. Juli 2021 gingen bei der BV Minerals Metallurgical Division drei Ausschussproben für dieses Testprogramm ein. Die Proben wurden im Labor von BV Minerals Hermosillo (HMS) in Mexiko auf >70 % 10-Tyler-Mesh zerkleinert

Mahlen

Jede Probe wurde gut homogenisiert und dann mittels Rotary-Splitter in zwei 2 kg schwereTestchargen (1 kg Charge für Probe T-1911) aufgeteilt. Eine Testcharge wurde zur Testmahlung verwendet, um die erforderliche Zeit zum Mahlen der Probe auf P80 % 75 µm in einer Laborstabmühle zu bestimmen, und eine andere Testcharge wurde für den Bottle-Roll-Test verwendet.

Analyseverfahren

Alle Analysen wurden unter Verwendung von branchenüblichen Brandprobenverfahren durchgeführt.

Mahlen und Sieben

Das Nassmahlen wurde in einer Laborstabmühle aus rostfreiem Stahl bei einer Feststoffdichte von 65 % durchgeführt. Die Partikelgrößenverteilungen wurden mit einem RotapVibrator gemessen, der mit Testsieben mit einem Durchmesser von 20 cm (8") ausgestattet war, die in aufsteigenden Maschenweiten gestapelt waren. Die Probe wurde anfänglich bei 37 µm (400 TylerMesh) nass gesiebt. Die +37-Mikron-Fraktion wurde dann mit den gestapelten Sieben trocken gesiebt. Jede Fraktion wurde gesammelt und gewogen, um den individuellen und kumulativen zurückbehaltenen Prozentsatz zu berechnen.

Bottle-Roll-Zyanidlaugung

Die Bottle-Roll-Zyanidierungstests wurden über 48 Stunden an gemahlenen Proben (1-2 kg) von P80 ~75 µm mit 40 Gew.-% Feststoffen in einer Laugungsflüssigkeit mit 1,0 g/L NaCN durchgeführt. Vor der Zugabe von Natriumcyanid (NaCN) wurde die Alkalität mit Kalkhydrat auf pH 10,5-11,0 eingestellt und auf diesem Niveau gehalten. Während der Laugungstests wurde der gelöste Sauerstoff überwacht und intermediäre Lösungsproben wurden nach Bedarf entnommen, um die Goldauflösung nach 2, 7, 24, 30 und 48 Stunden Retentionszeit zu bestimmen. Die Tests wurden mit der Filtration der Laugungslösung beendet. Die festen Rückstände wurden mit Zyanidlösung gewaschen, gefolgt von zwei Waschungen mit heißem Wasser. Die Laugenlösung und die endgültigen Rückstände wurden auf ihren Gold- und Silbergehalt für metallurgische Differenzen analysiert. Die Reagenzkonzentrationen wurden unter Verwendung von Standardtitrationsmethoden bestimmt. Die Natriumzyanidkonzentration wurde durch Titration mit Silbernitrat und unter Verwendung von para-Dimethylamino-Rhodanin als Indikator bestimmt.

Über Tarachi Gold Corp.

Tarachi Gold ist ein in Kanada börsennotiertes Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Erkundung und Erschließung von Projekten in Mexiko konzentriert. Das Tarachi-Projekt des Unternehmens umfasst 3.708 Hektar stark höffige Mineralkonzessionen im Goldgürtel Sierra Madre in Sonora, Mexiko, in unmittelbarer Nähe von Alamos Golds Mine Mulatos und Agnico Eagles Mine La India. Tarachi hat ebenfalls das Mühlen- and Tailings-Projekt Magistral in Durango, Mexiko erworben. Magistral umfasst eine Mühle mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag und Zugang zu einer Tailings-Ressource (nicht NI 43-101-konform), die laut Schätzungen 1,3 Mio. Tonnen mit 2,11 g/t Au enthält. Das Unternehmen erwartet, das Projekt bis 2022 zur Produktion zu bringen.

Qualifzierter Sachverständiger

Lorne Warner, P.Geo, VP Exploration und ein Director des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen: Für nähere Informationen und eine Aufnahme in den Verteiler des Unternehmens wenden Sie sich bitte an:

Cameron Tymstra, CEO

E-Mail: cameron@tarachigold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

SONDERHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "Ziel", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: zukünftige Explorationsprogramme und das Niederbringen von Bohrungen sowie den Erhalt der Analyseergebnisse.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf zukünftige Mineralproduktion, Liquidität, Wertsteigerung und Kapitalmarktprofil von Tarachi, zukünftiges Wachstumspotenzial für Tarachi und sein Geschäft sowie zukünftige Explorationspläne basieren auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Erwartungen des Managements, Analysen und Meinungen, die auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen könnten. Es wurden unter anderem Annahmen getroffen über den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation der Schwere der COVID-19-Pandemie; Kosten für Exploration und Entwicklung; die geschätzten Kosten für die Entwicklung von Explorationsprojekten; Tarachis Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, und seine Fähigkeit, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die jeweiligen aktuellen Ansichten von Tarachi in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Management als angemessen erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Tarachi hat Annahmen und Schätzungen gemacht, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem Mineralprojekt; Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbautätigkeiten des Unternehmens in Mexiko; behördliche Verzögerungen, Verzögerungen bei Bewilligungen und Genehmigungen; Risiken in Bezug auf das Vertrauen in das Managementteam des Unternehmens und externe Auftragnehmer; Risiken in Bezug auf Mineralressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf wirtschaftlich angemessener Basis oder überhaupt abzuschließen; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Fehlen eines ausreichenden Cashflows aus dem operativen Geschäft; Risiken im Zusammenhang mit Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit der Reserven und Ressourcen, metallurgischen Ausbringung sowie Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten um Besitzrechtansprüche, insbesondere um Besitzrechtansprüche an nicht erschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von COVID-19 zu managen und zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Entwicklungstätigkeiten; Mitarbeiterbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit von Personal; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Projekte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos einer Verringerung der Mengen oder Gehalte der Reserven; Volatilität an den Aktienmärkten; Interessenkonflikte bei bestimmten Board-Mitgliedern und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; Prozessrisiko; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Lagebericht von Tarachi (MD&A) identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit zuzuschreiben. Obwohl Tarachi versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht vorhergesehen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Tarachi beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61479Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61479&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87609L1058Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA87609L1058