Aktienkurs steigt seit Tagen an obwohl die Edelmetalle nicht laufen. OceanaGold wieder voll auf Kurs!

Panoramablick Didipio Mine von OceanaGold, Quelle: OceanaGold

Sehr erfreuliche Nachrichten von Oceana Gold. Der Mid-Tier Goldproduzent bestätigt, dass die Wiederaufnahme der Arbeiten in der philippinischen Mine Didipio schneller als geplant voranschreiten. So liegt die Rekrutierung der Belegschaft vor dem Zeitplan, da etwa 65 % der gesamten Belegschaft bereits bis zum Ende des dritten Quartals und etwa 90 % bis zum Ende des Jahres eingestellt sein werden. Die Wiederaufnahme der Verarbeitungs- und Abbauaktivitäten ist somit schon für das 4. Quartal 2021 geplant. Ebenfalls gut angelaufen ist der Verkauf von Vorräten, da im August das verbleibende Doré-Gold erfolgreich exportiert und verkauft wurde. Gelichzeitig wurde mit dem Transport der vor Ort gelagerten Gold-Kupfer-Konzentratbestände begonnen. Insgesamt 1.096 Unzen Doré wurden verkauft und 25 Millionen US-Dollar (oder 40 %) der Konzentratvorräte wurden zum Hafen transportiert und bisher in Rechnung gestellt. 90% der Einnahmen werden voraussichtlich bis Mitte Oktober eingehen. Die Wiederaufnahme des Untertagebaus, einschließlich der Neueinstellung und Schulung der Untertagearbeiter, verläuft somit zufriedenstellend nach Plan. Das Unternehmen hat die ersten Sanierungsarbeiten an den Erzvortrieben, die geotechnischen Inspektionen, die Installation und Prüfung der Belüftungsinfrastruktur sowie die technischen Pläne abgeschlossen. Die Erschließung des Erzes wird bereits für Ende Oktober erwartet, während die Stilllegung bis Ende November geplant war. Das Unternehmen geht davon aus, dass es innerhalb von zehn Monaten die volle untertägige Produktionsrate von 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen wird. Für den Rest des Jahres 2021 erwartet das Unternehmen eine Produktion von 5.000 bis 10.000 Unzen Gold und etwa 1.000 Tonnen Kupfer. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Goldabsatz bei Didipio im Jahr 2021 zwischen 23.000 und 28.000 Unzen Gold und zwischen 3.500 und 4.500 Tonnen Kupfer liegen wird. Die Betriebskosten von Didipio werden voraussichtlich zwischen 300 und 400 Dollar pro verkaufter Unze liegen, wobei die Cash-Kosten zwischen 200 und 300 Dollar pro verkaufter Unze liegen werden. Bei vollem Betrieb wird die Mine Didipio voraussichtlich etwa 10.000 Unzen Gold und 1.000 Tonnen Kupfer pro Monat produzieren.

Macraes Mine Nachtaufnahme - Quelle: OceanaGold

Aufgrund neuester COVID-19-Beschränkungen von Seiten der neuseeländischen Regierung mussten die Minen-Betriebe Waihi und Macraes für 15 Tage geschlossen bleiben, was natürlich Auswirkungen auf die Produktion zur Folge hat. Die Jahresprognose für Macraes wurde dadurch auf 135.000 bis 145.000 Unzen Gold bei AISC von 1.300 bis 1.350 Dollar pro verkaufter Unze revidiert, da die höhergradigen Zonen erst später im Jahr vollständig erschlossen werden können. Waihi bewegt sich nun auf das untere Ende seiner Produktionsprognose von 35.000 bis 45.000 Unzen Gold bei AISC von 1.300 bis 1.350 Dollar pro verkaufter Unze zu. OceanaGold konzentriert sich jedoch weiterhin auf die Identifizierung potenzieller Möglichkeiten, um die Auswirkungen bis zum Ende 2021 teilweise auszugleichen. Bei Haile treibt das Unternehmen die technischen Überprüfungen weiter voran und konzentriert sich auf die Verbesserung der Minen- und Mühlenproduktivität sowie der Betriebskosten. Damit ist die betriebliche Leistung auf gutem Weg, die Jahresprognose zu erfüllen.

Auf konsolidierter Basis, nach der Einbeziehung von Didipio, erwartet OceanaGold, trotz der jüngsten Ereignisse, weiterhin eine unveränderte Jahresproduktion von 350.000 bis 370.000 Unzen Gold bei AISC von 1.200 bis 1.250 Dollar pro verkaufter Unze. Unter Einbeziehung von Doré und den Konzentrat-Bestandsverkäufen von Didipio werden die konsolidierten verkauften Unzen Gold für 2021 voraussichtlich um etwa 20.000 Unzen höher sein als die Produktion.

