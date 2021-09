Bangkok (ots/PRNewswire) -Ein virtueller Multimarken-Showroom, in dem der Welt großartige Kreationen präsentiert werden.Mit dem zweiten Jahr von Covid-19 sind die globalen Unternehmen und der Handel virtuell geworden. Trotz der Pandemie ist Thailand, eine der weltweit besten Quellen für großartige Produkte und beeindruckende Marken, offen für Geschäfte und bietet kreative Produkte an.Die dem Handelsministerium unterstellte Abteilung für internationale Handelsförderung (DITP) hat THAIGROOVE.COM im Jahr 2020 ins Leben gerufen. Es ist ein virtueller Showroom, der Käufer aus der ganzen Welt mit den besten thailändischen Marken und Herstellern zusammenbringt. THAIGROOVE 2021 baut auf seinem Erfolg auf und bietet nun mehr Marken kreativer Produkte auf einer nahtlosen Handelsplattform an.Herr Nantapong Chiralerspong, stellvertretender Generaldirektor, sagte: "Die Zukunft des Handels ist virtuell und ein gut gestaltetes Handelserlebnis ist der Schlüssel dazu. Wir haben THAIGROOVE.COM auf eine neue Ebene gehoben und präsentieren fast 200 führende thailändische Lifestyle-Hersteller, die die neuesten Produktkollektionen anbieten. Internationale Einkäufer und Handelspartner werden die perfekten Marken finden, um das Wachstum für 2021 und darüber hinaus voranzutreiben. Der kreative Geist der Thailänder kennt kein Ende."Nahezu 200 kuratierte thailändische Marken warten auf eine aufregende kreative Entdeckungsreise unter dem Motto "Let's GROOVE and Live Fully!" mit neuen Partnerschaftsmöglichkeiten bei jeder Begegnung:- Ausgewählte zertifizierteQualitätsmarken von Lebensmitteln über Wellness, Möbel und Mode bis hin zu coolen Lifestyle-Machern.- Vollgepackt mit schönem, reichhaltigem Inhalt.- Inspirierende und dennoch einfache Navigation nach Marken, Kategorien oder Kollektionen.- Treten Sie direkt mit den Markenherstellern in Kontakt.Verpassen Sie nicht die 5-tägige Veranstaltung "Meet the Makers" auf THAITRADE.COM vom 29. November bis 3. Dezember 2021. Treffen Sie fast 200 thailändische Hersteller und Marken, die ihre neuesten Kreationen vorstellen. Besuchen Sie http://www.thaitrade.com zur Anmeldung.Der virtuelle Showroom von THAIGROOVE.COM wird am 15. September 2021 mit sechs neuen LIVE FULLY-Kollektionen spannende neue Marken vorstellen. Entdecken Sie die sechs Konzeptkollektionen, die den Geist eines erfüllten Lebens unterstreichen:MINDFULLY: Die Pflege des Geistes ist wichtig für das Wohlbefinden. Die Mindfully-Kollektion bietet Wellness-Lösungen, die Achtsamkeit in das Leben der Menschen zurückbringen.TASTEFULLY: Leckere thailändische Lebensmittel, von schmackhaften Gewürzen über gesunde Snacks, natürlichen Honig und Kokosnüsse bis hin zu Fertiggerichten.JOYFULLY: Bringen Sie mit ausgefallenen Dekorationsartikeln, Spielen und Spielzeug, lustiger Mode und buntem Kunsthandwerk einen Funken Freude in den Alltag.BEAUTIFULLY: Schöner Schmuck trifft auf schöne Wellness-Kreationen, Innenbekleidung und handgefertigte Accessoires, um Freude und Schönheit in den Alltag zu bringen.ARTFULLY: Diese Kollektion bietet einzigartige Wohndekorationen, kunstvolle Accessoires, Schreibwaren und Töpferwaren, bei denen traditionelles Handwerk für modernes Wohnen entworfen wird.PURPOSEFULLY: Kreationen, die Bände sprechen, aber den Planeten und die Gemeinschaften ernst nehmen. Von Mode über Wellness bis hin zu Wohnaccessoires, alles mit einem bestimmten Zweck.Besuchen Sie THAIGROOVE.COM - eine virtuelle Plattform, die immer bereit für Geschäfte und offen für spannende neue Handelspartnerschaften ist. Halten Sie Ausschau nach weiteren ausgewählten Marken und spannenden Inhalten. Werden Sie Teil des Grooves mit einer wahrhaft globalen Reichweite von Thailand bis in die Welt.THAIGROOVE LETSGROOVE GLOBALSHOWROOM GLOBALMATCHING DITPFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1609503/THAIGROOVE_collage_01.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1609504/Tastefully.jpgPressekontakt:Pavitra PiyasoontrawongProject Directorthaigrooveinfo@gmail.comwww.thaigroove.comOriginal-Content von: THAIGROOVE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158598/5020312