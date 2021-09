DJ Microsoft erhöht Dividende und kauft Aktien zurück

Von Eric J. Savitz

NEW YORK (Dow Jones)--Microsoft gibt mehr Geld an seine Aktionäre zurück. Der Softwarekonzern erhöhte seine Quartalsdividende und kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm an.

Wie Microsoft mitteilte, genehmigte das Board die Erhöhung der Quartalsdividende um 11 Prozent auf 62 Cent. Die Aktionäre können sich außerdem über ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar freuen.

Außerdem ernannte das Board Brad Smith zusätzlich zu seiner Rolle als President zum Vize-Chairman.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2021 00:19 ET (04:19 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.