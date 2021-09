DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PRESSEMITTEILUNG Biotest schreibt den neuen Renate & Hans Schleussner Preis für wissenschaftliche Forschung aus Ziel des Preises ist die Förderung innovativer Forschung auf dem Gebiet der Therapien mit (Hyper-)Immunglobulinen

In Erinnerung an die Familie Schleussner, die Biotest gegründet hat, wird der neue Forschungspreis den Namen Renate & Hans Schleussner Award tragen

50.000 € werden für ein präklinisches oder klinisches Projekt vergeben

Dreieich, 15 September 2021. Biotest hat heute bekannt gegeben, dass ein neuer wissenschaftlicher Preis, der Renate & Hans Schleussner Award, ab sofort ausgeschrieben wird. Die Tochter von Renate & Hans, Cathrin Schleussner, war seit 2001 Mitglied des Aufsichtsrates der "Biotest AG" und hatte von 2004 bis zur Übernahme durch die chinesische "Creat Group" im Jahr 2018 die Position der stellvertretenden Vorsitzenden inne. Immunglobuline sind ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems. Sie sind ein wirksames natürliches Mittel, um virale und bakterielle Infektionen zu bekämpfen. Wissenschaftler oder Kliniker mit innovativen Ideen zur Vorbeugung oder Behandlung von Virusinfektionen mit (Hyper-)Immunglobulinen sind eingeladen, ihre Bewerbung einzureichen. Die Projekte sollten einen Bezug zur Pathologie oder zum Management der Krankheit haben. Die Bewerber müssen einen originellen Forschungsbeitrag zur Grundlagen- oder klinischen Forschung vorlegen. Bewerbungen werden sowohl von Einzelpersonen als auch von Teams erbeten, die an Krankenhäusern, Universitäten oder unabhängigen Einrichtungen forschen. Die Einreichungen werden von Biotest und einer unabhängigen Expertenjury bewertet, die sich aus den folgenden Mitgliedern zusammensetzt: Prof. Martina Sester (Deutschland), Prof. Emanuele Cozzi (Italien), Prof. Stephen Jolles (U.K.), Prof. Srini Kaveri (Frankreich). Die Frist für die Einreichung eines ersten Projektkonzepts endet am 31. Januar 2022. Die ausgewählten Preisträger werden aufgefordert, einen vollständigen Projektvorschlag auszuarbeiten. Einzelheiten zur Bewerbung um

den Preis finden Sie unter:

https://www.biotest.com/de/de/unternehmen/unternehmerische_verantwortung/renate--hans-schleussner-awar.cfm Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: investor_relations@biotest.de PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

