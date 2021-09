Shortsqueeze durch Reddit-Hype bei dieser Aktie?

Anzeige / Werbung Palantir Technologies mit Chance auf Vervielfachung Im vergangenen Herbst begann der Hype um Gamestop, AMC und Blackberry. Diese Aktien waren von Reddit-Usern gemeinschaftlich gepusht worden, und sozusagen unter Absprache nach oben getrieben worden. Meist war eine hohe Shortquote die Grundlage für den Hype. Eine Aktie, die Potenzial hat, eine ähnliche Entwicklung zu nehmen, jedoch fundamental interessanter ist, und somit eine nachhaltigere Entwicklung nehmen könnte, ist Palantir Technologies. Das Software-Unternehmen hat sich auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert. Früh hatte man bereits US-Amerikanische Bundesbehörden als Kunde gewinnen können. Big Data ist einer der großen Themen unserer Zeit. Insofern würde ein Squeeze hier auf fundamental gesünderen Füßen stehen, als bei den rein aufgrund ihrer hohen Shortquote angestiegenen Aktien. Interessant bei Palantir ist zudem, dass einer der Mitgründer des Unternehmens Peter Thiel ist. Er war Co-Founder von Paypal, einem Weltunternehmen, das nicht zuletzt durch Elon Musk bekannt(er) wurde und aus unserer heutigen Welt kaum mehr wegzudenken ist. Thiel hat also bereits bewiesen, dass er einen Riecher für zukunftsträchtige Unternehmen hat. Quelle des Charts:macrotrends.net Vom jetzigen Kursniveau aus ist eine Verdopplung realistisch, was mit einem 3-fach gehebelten Turbo Open End Produkt, wie Morgan Stanley es anbietet, eine Chance auf eine Verdreifachung des Einsatzes ermöglicht.Umgesetzt werden kann diese Trading-Idee unter anderem mit folgendem Produkt: Palantir Long

WKN: MA6KS6

Einstieg: Market (aktuell)

Ziel: 20 Euro im Schein Enthaltene Werte: US69608A1088,271756137

