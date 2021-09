Mit dem Beitritt zu der Sustainable Digital Infrastructure Alliance will Stulz seine Rolle als Hersteller energieeffizienter Klimatisierungs-lösungen für Rechenzentren und anspruchs-volle technische Anwendungen festigen. Die SDIA wurde 2019 in Hamburg als unabhängige Organisation gegründet und setzt sich branchenübergreifend für mehr Nachhaltigkeit in der Digitalbranche ein. Konkret möchte der Interessenverband alle Akteure des digitalen Sektors versammeln, um gemeinsam Strategien für eine nachhaltige digitale Wirtschaft zu entwickeln.

Kernwerte der SDIA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...