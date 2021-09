Welche Themen sind am Mittwochmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Apple setzt mit seinem neuen iPhone auf Geschwindigkeit und Vernetzung, der US-Bundesstaat Masssachusetts will Ermittlungen wegen des Hackerangriffs auf T-Mobile US einleiten und Microsoft hebt Dividende an

