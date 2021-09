Die Laborlösung soll es Softwareentwicklern ermöglichen, ihre Bildanalysetools für Tumorgewebe einfach in die Unternehmenssoftware "uPath" von Roche zu integrieren, eine Anwendung für den Workflow von Pathologen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.Die offene Umgebung ermögliche den sicheren Austausch von Daten, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...