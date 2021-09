In einer bislang durchwachsenen Handelswoche dürfte der DAX zunächst knapp über 15.700 Punkten auf der Stelletreten. Am Markt herrscht wegen gemischter Perspektiven weiter kein klares Stimmungsbild. Auch wenn die Volatilität zunehmen dürfte, die Seitwärtsrange ist weiter intakt."Die US-Inflationsdaten deuten darauf hin, dass der Preisdruck nachgelassen hat, was der US-Notenbank Fed eine gewisse Flexibilität beim Tapering-Zeitplan gibt", so die Commerzbank-Experten Hao Zhou und Charlie Lay mit Blick ...

