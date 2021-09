DGAP-News: Fast Finance24 Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Die Fast Finance 24 Holding AG berichtet zukünftig weiterhin nach IFRS - Geschäftsmodell greift, Internationalisierung schreitet voran - Unternehmen berichtet seit Jahresbeginn sowohl HGB- als auch IFRS-Daten - Erhöhte Transparenz ist Grundlage für einen späteren Aufstieg in höheres Börsensegment Berlin, 15. September 2021. Die Fast Finance 24 Holding AG (FF24) publiziert seit Jahresbeginn ihre Finanzzahlen neben HGB auch nach den International Financial Reporting Standards (IFRS). Vorstandsvorsitzender Andreas Garke: "Damit tragen wir der rasch fortschreitenden Internationalisierung unserer Gruppe Rechnung sowie dem Umstand, dass wir in ein höheres Marktsegment bei der Deutschen Börse streben." Den Statuten der Deutschen Börse für unser Segment zufolge müssen Jahresabschluss und Zwischenberichte gemäß den Regelungen des HGB aufgestellt werden. Dieser Anforderung kommt die Fast Finance 24 Holding auch zukünftig weiter nach. Die folgende Aufstellung der Eckdaten zeigt, sowohl nach HGB als auch nach IFRS haben sich die Eckdaten im Halbjahresvergleich verbessert. Eckdaten nach HGB in T€ H1 2020 H1 2021 Umsatz 91 1.562 Jahresüberschuss 18 1.258 Eckdaten nach IFRS in T€ H1 2020 H1 2021 Umsatz 91 2.914 Jahresüberschuss 18 2.189

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/ Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Zielsegmente sind die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierböser unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an folgenden Börsen gehandelt: Frankfurt, Xetra, Berlin, München, Tradegate, OTC Markets USA.

