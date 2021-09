Der Dax befindet sich immer noch auf Richtungssuche. Da am Freitag der dreifache Hexensabbat vor der Tür steht, kann es im Vorfeld eine volatile Suche werden. Am Dienstag konnte der Leitindex zunächst seine Erholung fortsetzen. Allerdings fielen die Gewinne nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten überschaubar aus. Trotz einer langsamer steigenden Inflation in den USA ...

