Wir sahen am zweiten Tag in dieser Handelswoche eine Fixierung auf die Marke von 15.700 im DAX. Wann kommt wieder Vola in den Markt? Immer wieder die 15.700 Bereits gestern hatten wir die 15.700 als eine "Ankermarke" definiert und ein mehrfaches Umspielen dieser Zone gesehen. Dazu ein kleiner Rückblick, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...