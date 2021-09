Beide Lösungen für Lkw-Antriebsstränge helfen bei der Erfüllung globaler Emissionsstandards

Jacobs Vehicle Systems und Tula Technology haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um die Entwicklung der Ventilbetätigungstechnologie Jacobs Cylinder Deactivation (CDA) in Verbindung mit Tulas Dynamic Skip Fire (DSF) Regelalgorithmen zu beschleunigen. Die Vereinbarung baut auf einer zweijährigen Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf, um die Emissionen von Lachgas (NOX) und Kohlendioxid (CO2) von mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen zu reduzieren um die immer strenger werdenden Umweltvorschriften zu erfüllen.

"Jacobs Vehicle Systems und Tula Technology sind beide großartige Unternehmen mit großartigen Technologien, und wir arbeiten noch effektiver zusammen", sagte John Fuerst, Senior Vice President of Technology and Innovation bei Tula. "Diese Vereinbarung wird unsere Fähigkeiten zur Herstellung besserer CDA-Produkte und dDSF-Kontrollen verbessern."

Unabhängige Labortests haben gezeigt, dass die CDA-Hardware von Jacobs und das dDSF von Tula in Kombination eine größere Emissionsreduzierung erzielen. Die Leistung im Niedriglastzyklus wurde mit einem gut kalibrierten Antriebsstrangsimulationstool geschätzt, um den Systembetrieb und die Emissionen bei niedriger Last genau zu erfassen. Dieses System zeigte eine Reduzierung der CO2 um bis zu 5 und eine Reduzierung der NOX-Emissionen um 74 im Vergleich zur Basistechnologie.

"Obwohl CDA und dDSF kommerziellen Antriebsstrangherstellern als separate Systeme zur Verfügung stehen, zeigt unsere Erfahrung, dass die Integration der beiden Technologien den heutigen mittelschweren und schweren Motoren viel größere Vorteile bringt", sagte Steve Ernest, Vice President of Engineering and Business Development bei Jacobs Fahrzeugsysteme. "Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit Tula zusammen und diese formelle Vereinbarung festigt unsere Beziehung, während wir die Vorteile der gleichzeitigen Verwendung von CDA und dDSF demonstrieren. Unsere Bemühungen werden dem Markt gefragte Lösungen bieten, um die immer anspruchsvolleren Abgasnormen zu erfüllen. Die Synergien, die durch mehrere Entwicklungsprojekte geschaffen wurden, werden den Kunden die bestmöglichen Ergebnisse bei der gleichzeitigen Reduzierung von NOX und CO2 bieten."

Die Vereinbarung wird es der technischen Entwicklung ermöglichen, den Betriebsbereich zu erweitern, in dem durch die Kombination der beiden Technologien Emissionsreduzierungen erreicht werden können. Jacobs und Tula werden auch Möglichkeiten für reduzierte NOX- und CO2-Emissionen in Geländefahrzeugen erkunden und einen Klasse-8-Demonstrator-Lkw sowohl mit CDA- als auch mit Tula-Diesel-DSF-Technologien für Kunden hautnah erleben.

Über Jacobs Vehicle Systems

Jacobs Vehicle Systems hat seinen Hauptsitz in Bloomfield, Connecticut, wo es über eine 25.000 Quadratmeter große Design-, Test- und Produktionsstätte mit Support-Standorten in Europa, Japan und Indien sowie Produktionsstätten in Suzhou, China, und Brno, Tschechische Republik, verfügt. Jake BrakeProdukte werden von Herstellern schwerer und mittelschwerer Dieselmotoren weltweit eingesetzt. Jacobs Vehicle Systems ist nach den Standards ISO 14001 und IATF16949 registriert und ein führender Hersteller von Fahrzeugverzögerungs- und Ventilbetätigungstechnologien und kann unter jakebrake.com gefunden werden.

Über Tula Technology, Inc.

Tula Technology, mit Sitz im Silicon Valley, liefert innovative, mehrfach ausgezeichnete Softwarekontrollen zur Optimierung der Antriebs- und Abgaseffizienz im gesamten Mobilitätssektor, einschließlich Benzin-, Diesel-, Alternativkraftstoff-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Die Innovationskultur von Tula hat zu einer bahnbrechenden Technologie und einem robusten globalen Patentportfolio von mehr als 378 erteilten und angemeldeten Patenten geführt. Tula Technology ist ein Unternehmen in Privatbesitz, das von Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner und Franklin Templeton unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.tulatech.com.

