Die Aktie von Daimler hat in den letzten Tagen wieder Boden gut gemacht. Im Vorfeld hat das Papier aus charttechnischer Sicht die Nackenlinie der Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei 69,50 Euro getestet. Jetzt gilt es, die 50-Tage-Linie bei 72,50 Euro zu überwinden.Daimler will bei der Batterietechnik führend werden und kurzfristig konkrete Pläne für die Zellfabriken in Europa präsentieren. Das kündigte Entwicklungsvorstand Markus Schäfer am Rande der IAA an. Zuletzt beschränkte sich Daimler auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...