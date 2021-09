Alfa Laval hat Anfang September sein Servicecenter für Plattenwärmeübertrager in Frechen bei Köln in Betrieb genommen. Das Unternehmen bietet dort die Rekonditionierung herstellerübergreifend für alle Fabrikate und Marken an. Für eine optimale Leistung und lange Lebensdauer von Plattenwärmeübertragern ist eine regelmäßige Rekonditionierung unerlässlich. Bei richtiger Reinigung und Wartung vermeiden die Geräte darüber hinaus CO2-Emissionen. Das Servicecenter soll nun den gesamten Prozess der Rekonditionierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...