Vancouver - 15. September 2021 - Pampa Metals Corp. ("Pampa Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: PM / FWB: FIRA / OTCQX: PMMCF) freut sich, ein Explorationsupdate zu seinem 7.600 Hektar großen Projekt Cerro Buenos Aires im nördlichen Chile zu geben, in dem das Unternehmen neun Reverse-Circulation-Bohrlöcher ("RC") über insgesamt 2.738 Meter ausführte, die auf das Gebiet Cerro Chiquitin im Norden der Liegenschaft ausgerichtet waren. Analyseergebnisse stehen noch aus. Siehe frühere Pressemeldungen vom 28. April, 12. Mai, 7. Juli, 29. Juli und 3. August 2021 für weitere technische Informationen und Updates.

Julian Bavin, CEO von Pampa Metals kommentierte: "Das Gebiet in der Umgebung von Cerro Chiquitin, und im Süden, zeigt derzeit äußerst ermutigende Hinweise auf ein Porphyr-System, mit Quarzadern in den Bohrlöchern CBA-RC-07 und CBA-RC-08, Quarz-Sulfid-Adern und phyllischer Alterierung in CBA-RC-02, und einer beachtlichen Serie von Turmalin-Brekzien und ein hydrothermal alteriertes Diorit-Magma-Zentrum. Bohrlochergebnisse weisen darauf hin, dass die Bohrungen im Norden von Cerro Chiquitin an der Peripherie des Hauptinteressengebiets stattfinden und zeigen Quarzadern im pyritischen, propylitischen Halo des Alterierungssystems. Das Interessengebiet im Süden von Cerro Chiquitin ist größtenteils zu 40 bis 85 Meter von postmineralem Kies bedeckt, und die darunterliegende Geologie ist nicht exponiert. Der Kern des Porphyr-Systems unter dem Kies ist möglicherweise nicht größer als 500 Meter x 500 Meter, und weitere Arbeiten sind in diesem Zielgebiet, in dem ein bedeutendes System bisher nicht geprüft wurde, erforderlich".

Technische Zusammenfassung

Drei Bohrlöcher liegen an der Ostflanke eines kleinen Ausbisshügels in Cerro Chiquitin (siehe Karten am Ende dieser Meldung), die alle in einem Winkel von 60° nach Westen ausgeführt wurden, um die Basis der zuvor berichteten Turmalin-Brekzien, die in Cerro Chiquitin exponiert sind, zu durchteufen.

- Bohrloch CBA-RC-01 durchteufte einzelne hydrothermale Magma-Brekzien-Strukturen mit einer Turmalin-Matrix, die wiederum eine magnetitreiche metasomatische Alterierung in Andesit-Tuffgestein durchschnitten. Das Bohrloch durchteufte eine 56 Meter Kiesschicht und wurde in einer Tiefe von 386 Meter aufgrund technischer Bohrprobleme aufgegeben.

- Die Bohrlöcher BA-RC-07 (384 m) und CBA-RC-08 (470 m) durchteuften bedeutende Abschnitte hydrothermaler Magma-Brekzien mit einer Kombination aus Turmalin- und Quarz-Turmalin-Matrix, sowie Segmente von Quarzadern in weiten Abständen in einem feinkörnigen Diorit-Porphyr, der als einem möglichen Gold-Porphyr-System ähnlich interpretiert wird. Das Muttergestein besteht aus Andesit-Tuffgestein mit metasomatischen Kontaktflächen einschließlich feiner Biotit-Alterierung, Silifizierung und versprengten Magnetits.

Zwei weitere Bohrlöcher wurden südlich der exponierten Brekzien ausgeführt.

- Bohrloch CBA-RC-02 (244 m) durchteufte phyllische Alterierung und eine Serie von Quarz-Sulfid-Adern, die auf den Übergang von einem epithermalen zu einem Porphyr-System hinweisen. Dieses Bohrloch durchteufte eine 64 Meter Kiesschicht und wurde aufgrund technischer Bohrprobleme aufgegeben.

- Bohrloch CBA-RC-06 (324 m) wurde etwas weiter nach Süden ausgeführt und durchteufte fortgeschrittene argillische Alterierung mit Hinweis auf ein epithermales System, nachdem eine Kiesschicht von 84 Meter durchdrungen wurde.

Vier weitere Bohrlöcher wurden im Norden von Cerro Chiquitin ausgeführt, CBA-RC-03 (240 m), CBA-RC-04 (234 m), CBA-RC-05 (240 m) und CBA-RC-09 (216 m), die alle periphere hydrothermale Alterierung in Quarzadern, Pyrit und einem Übergang zu propylitischer Alterierung mit vorhandenem Epidot durchteuften.

Das Hauptinteressengebiet liegt südlich der Bohrlöcher CBA-RC-07 und 08 und nördlich und östlich von CBA-RC-02, wo beachtlicher Raum für ein mineralisiertes Porphyr-System besteht. Detaillierte Interpretationen der Magnetik-Daten unterstützen diese Interpretation und magnetisch empfängliche Bereiche in der Tiefe zeigen einen klaren Übergang von magnetisch-destruktiver Alterierung nahe der Oberfläche (fortgeschritten argillisch und phyllisch) zu tieferer stabiler Magnetit-Alterierung (kalihaltig), die den mineralisierten Porphyr-Kern darstellen könnte und das Hauptziel weiterer Explorationsarbeiten sein wird.

Pampa Metals erwartet die Ergebnisse der chemischen Analyse von Gesteinsproben aus den RC-Bohrlöchern, die die Bestimmung von Vektoren auf den potenziellen Kern hin und die Festlegung der nächsten Schritte im Projekt unterstützen werden. Weitere Arbeiten könnten detaillierte IP-Untersuchungslinien, die tiefer als die derzeitige Neigungsanordnungs-IP-Untersuchung durchdringen und eine bessere Definition der IP-Kennzeichen in der Tiefe erlauben, sowie weitere Bohrprüfungen umfassen. 1.279 Proben, die meisten aus 2 Meter mächtigen Abschnitten der Bohrungen, wurden ans Labor zur Analyse geschickt. Diese Proben beinhalten Kontrollproben (Leer-, Doppel- und Standardproben), die der QA/QC-Kontrolle der Probenahmen, Vorbereitungen und Analyseverfahren dienen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Mario Orrego G., Geologe und eingetragenes Mitglied der chilenischen Bergbaukommission sowie ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Herr Orrego ist ein Berater des Unternehmens.

COVID-19

Aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandämie haben Regierungen weltweit Notstandsmaßnahmen zur Eindämmung des Virus eingeführt. Diese Maßnahmen können zu Geschäftsunterbrechungen führen, einschließlich einer reduzierten Betriebstätigkeit führen, was die Betriebsergebnisse, die finanzielle Position, den Markt und den Handelspreis der Wertpapiere des Unternehmens negativ beeinflussen könnte.

Zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung bleibt die Dauer und die unmittelbare und zukünftige Auswirkung der COVID-19-Pandemie unbekannt. Es ist unmöglich, die Dauer und Schwere dieser Entwicklungen und die Wirkung auf die Finanzergebnisse- und -Position des Unternehmens verlässlich abzuschätzen. COVID-19 hat bislang keine wesentlichen Unterbrechungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verursacht, da die Feldaktivitäten von Experten und Beratern mit Sitz in Chile durchgeführt werden. Internationale Reisen des Managements nach Chile sind momentan jedoch nicht praktikabel. Das Unternehmen ist für die Kommunikation wichtiger Geschäftsbelange auf digitale Medien angewiesen. Der COVID-19-Ausbruch könnte jedoch in Zukunft zu Unterbrechungen in der Geschäftstätigkeit und den Betriebsplänen des Unternehmens führen.

ÜBER PAMPA METALS

Pampa Metals ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Stock Exchange (CSE: PM) sowie an der Frankfurter Börse (FWB: FIRA) und dem OTC-Markt (OTCPK: PMMCF) notiert ist. Pampa Metals besitzt ein aussichtsreiches 59.000 Hektar umfassendes Portfolio an acht Kupfer- und Goldprojekten entlang bekannter Mineralgürtel in Chile, einem der weltweit führenden bergbaufreundlichen Rechtsgebiete. Das Unternehmen hat die Vision, Aktionärswerte durch eine große Kupferentdeckung entlang der wichtigsten Mineralgürtel Chiles zu schaffen, wobei die besten geologischen und technischen Methoden zum Einsatz kommen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pampa Metals: www.pampametals.com.

