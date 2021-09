15. September 2021 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das "Unternehmen", "Spearmint" oder der "Optionsnehmer") freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 1. September 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Optionsvereinbarung hinsichtlich des Erwerbs des Lithiumprojekts Green Clay (das "Konzessionsgebiet") mit einer unabhängigen Partei (der "Eigentümer") abgeschlossen hat. Das Konzessionsgebiet besteht aus 97 zusammenhängenden Claims mit rund 2.000 Acres Grundfläche und liegt im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada.

James Nelson, President von Spearmint Resources, erklärt: "Wir freuen uns über den Abschluss dieser Akquisition. Wir stellen damit das Mandat von Spearmint zum Erwerb und der Erschließung hochwertiger Projekte unter Beweis. Spearmint verfügt über einen Kassenbestand von rund 3 Millionen Dollar und wir planen, mehrere Arbeitsprogramme in den USA und Kanada durchzuführen. Wir erarbeiten derzeit Arbeitsprogramme für dieses neue Lithium-Tonstein-Projekt, zusätzlich zu einem Phase-III-Bohrprogramm in unserem Vorzeige-Lithiumprojekt Clayton Valley, das für Herbst 2021 geplant ist und auf unserer kürzlich veröffentlichten ersten Ressourcenschätzung von insgesamt 1.006.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) aufbauen soll. Außerdem erwarten wir, dass wir in Kürze ein Phase-II-Arbeitsprogramm in unserem Goldprojekt direkt neben der Entdeckung Keats von New Found Gold (TSX-V: NFG) in Neufundland einleiten werden."

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung wird der Optionsnehmer das Exklusivrecht und die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und Rechte am Konzessionsgebiet vom Eigentümer haben, indem er insgesamt 4.000.000 Stammaktien (vorbehaltlich einer viermonatigen Haltedauer) zu einem angenommenen Preis von 0,08 Dollar pro Aktie begibt und Barzahlungen in Gesamthöhe von 60.000 Dollar leistet, und zwar wie folgt:

(a) Bei Vertragsunterzeichnung: 30.000 Dollar und 2.000.000 Stammaktien;

(b) Innerhalb von sechs Monaten nach Vertragsunterzeichnung: 30.000 Dollar und 1.000.000 Stammaktien;

(c) Bis zum ersten Jahrestag der Vertragsunterzeichnung: 1.000.000 Stammaktien.

Nach Erfüllung der in der Optionsvereinbarung festgelegten Verpflichtungen erwirbt der Optionsnehmer sämtliche Rechte, Eigentumsanteile und Beteiligungen am Konzessionsgebiet, was lediglich den folgenden Bedingungen unterliegt:

(a) Gewährung einer 1,5%igen NSR-Lizenzgebühr an den Eigentümer, vorausgesetzt, dass der Optionsnehmer das Recht hat, die Hälfte der NSR-Lizenzgebühr (0,75 %) jederzeit vor Produktionsaufnahme für 500.000 Dollar zurückzukaufen; und

(b) schriftliche Benachrichtigung des Eigentümers über die Absicht des Optionsnehmers, seine Option vereinbarungsgemäß auszuüben.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Greg Thomson, P.Geo., Director von Spearmint, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens zulassen.

Über Spearmint Resources

Die aktuellen Projekte von Spearmint beinhalten die Lithiumprojekte Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit 1.160 Acres (ca. 4,7 km²) Grundfläche direkt neben den Projekten von Pure Energy Minerals (PE.v) und Cypress Development Corp. (CPY.v) bestehen und wo Spearmint in allen der 10 Bohrungen Lithium mit Werten von bis zu 1.840 ppm Li entdeckt hat; das Lithiumprojekt Green Clay in Nevada, das aus 97 zusammenhängenden Claims mit rund 2.000 Acres (8,09 km2) Grundfläche besteht; das Goldprojekt Goose in direkter Nachbarschaft zum Grundbesitz von New Found Gold Corp. (NFG.v), wo Spearmint bei Probenahmen Werte von bis zu 973 ppb Gold ermittelt hat; das Platinmetallprojekt Escape Lake North in Ontario, das sich über etwa 4.000 Acres (16,19 km2) neben dem Grundbesitz von Clean Air Metals Inc. (AIR.v) erstreckt; das Cäsiumprojekt Case Lake South in Ontario, das sich über eine zusammenhängende Grundfläche von ca. 7.300 Acres (29,54 km2) neben dem von Power Metals Corp. (PWM.v) betriebenen Cäsiumkonzessionsgebiet Case Lake erstreckt; das Platin-Palladium-Projekt River Valley East in Ontario, das sich über eine zusammenhängende Fläche von ungefähr 4.700 Acres (19,02 km2) direkt neben dem Vorzeige-Platinmetallprojekt River Valley erstreckt; das Goldprojekt Carscallen West, das sich in direkter Nähe des Grundbesitzes von Melkior Resources Inc. (MKR.v) über eine zusammenhängende Fläche von rund 2.500 Acres (10,12 km2); das Goldprojekt Perron-East, das aus 5 Mineralkonzessionseinheiten mit rund 11.608 Acres (~47 km2) Grundfläche besteht und im Grünsteingürtel Abitibi im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec in unmittelbarer Nähe des von Amex Exploration Inc. (AMX.v) betriebenen Konzessionsgebiets Perron und der ehemals aktiven Mine Normetal liegt; und das Vanadiumprojekt Chibougamau, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 15.493 Acres (62,7 km2) erstreckt. Dieses Vanadiumprojekt grenzt direkt an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen).

Die aktuellen Projekte von Spearmint umfassen auch ein Portfolio von Goldprojekten in British Columbia: die Goldprojekte im Golden Triangle, die aus fünf eigenständigen Konzessionseinheiten mit einer Gesamtfläche von 8.265 Acres (ca. 33,4 km²) bestehen und an das Gebiet von GT Gold Corp. (GTT.v) angrenzen; die Kupfer-Gold-Projekte NEBA mit 2.397 Acres (ca. 9,7 km²) Grundfläche, die an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd (ABN.v) angrenzen; und das Nickel-Kupfer-Projekt EL North, ein Landpaket mit 1.053 Acres (4,2 km²) Grundfläche im Bergbaurevier Eskay Creek, das an den Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI.v) grenzt; und das 4.980 Acres (ca. 20,15 km2) große Konzessionsgebiet Prickle, das an den Grundbesitz von Brixton Metals Corp. (BBB.v) grenzt.

Die anderen Projekte von Spearmint in British Columbia beinhalten das Kupfer-Goldprojekt Safari, das sich auf 9.007 Acres (ca. 36,5 km²) im nördlichen Bereich der Region Quesnel Trough im Norden von Zentral-British Columbia erstreckt; und das 8.685 Acres (35,1 km²) große Goldprojekt Hammernose, das direkt an das Konzessionsgebiet Shovelnose von Westhaven Gold Corp. (WHN.v) im Goldgürtel Spences Bridge im Süden von British Columbia (Kanada) angrenzt. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Spearmint aufgenommen werden möchten, senden Sie Ihre E-Mail-Adresse bitte an info@spearmintresources.ca.

Kontaktdaten:

Tel: 1604646-6903

www.spearmintresources.ca

"James Nelson"

President

Spearmint Resources Inc.

Die Börsenaufsicht der CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit.

