Die Münchner Beratungsgesellschaft für Corporate Finance und Special Situations, One Square Advisors, hat die eterna Mode Holding GmbH in einem der bisher größten StaRUG-Verfahren erfolgreich als Financial Advisor begleitet. Im Rahmen des Erörterungs- und Abstimmungstermins am 10. September stimmten die Gläubiger dem Restrukturierungsplan für ETERNA einstimmig zu. Der nach dem StaRUG vorgelegte Restrukturierungsplan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...