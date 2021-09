EQS Group-News: Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Sunrise UPC macht DE&I zu einem Teil seiner DNA und unterzeichnet die Advance Diversity Charta



15.09.2021 / 10:05



Pressemitteilung

Opfikon, 15. September 2021 Sunrise UPC gibt sich mit «YouBelong!» die Rahmenbedingungen für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion («Diversity, Equity and Inclusion» DE&I).

Sunrise UPC sagt ja zur «Ehe für alle», damit alle Mitarbeitenden auch im Privatleben rechtlich gleichberechtigt sind.

Als Bekenntnis zur Geschlechtergleichstellung im Geschäftsleben und um diese voranzutreiben, unterschreibt Sunrise UPC die Advance Diversity Charta.

InspireMe - Mit einem Auszeichnungsprogramm für Frauen will Sunrise UPC Frauen innerhalb des Unternehmens weiter stärken. Ein Arbeitsplatz mit Mitarbeitenden, welche die Welt aus verschiedenen Sichtweisen betrachten, schafft eine Kultur der Kreativität, Innovation und Problemlösung, von der die Kundinnen und Kunden, die Mitarbeitenden und das Unternehmen profitieren werden. Eine Kultur zu entwickeln, die alle Mitarbeitenden unterstützt, ist nicht nur aus moralischer Sicht richtig. Sie treibt auch die Unternehmensleistung und das Wachstum voran. «Sunrise UPC macht Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion zu einem Teil seiner DNA und will sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden wissen, dass sie jeden Tag bei der Arbeit sie selbst sein dürfen. Wir erwarten von allen Mitarbeitenden, dass sie bei der Arbeit und den Geschäftsaktivitäten von Sunrise UPC täglich die Werte Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion leben», sagt André Krause, CEO von Sunrise UPC. «Wir legen im ganzen Unternehmen grossen Wert auf Offenheit, Toleranz und Vielfalt. Diese Werte sind die Grundlage für unsere sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten. Deshalb spricht sich Sunrise UPC auch für die «Ehe für alle» aus, damit alle Mitarbeitenden auch im Privatleben rechtlich gleichberechtigt sind.» «YouBelong!» - der DE&I-Rahmen von Sunrise UPC Das Bekenntnis von Sunrise UPC zu DE&I umfasst die Beziehungen zu den Kundinnen und Kunden, den zuliefernden Unternehmen und den Communities, in denen die Firma tätig ist, und natürlich auch zu den Mitarbeitenden. «YouBelong!», der DE&I-Rahmen von Sunrise UPC, ist dabei entscheidend und basiert auf fünf Säulen:

