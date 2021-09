Frankfurt (www.fondscheck.de) - Von "wirklich ruhigen" Tagen im ETF-Handel spricht Carsten Schröder, Händler bei der Société Générale, so die Deutsche Börse AG.Der Trend zu ETFs, die große Indices abbilden würden, sei ungebrochen. Auch der Tech-Zulauf halte an. Die Geldprobleme des Immobilienkonzerns Evergrande würden den Markt durchschütteln und nach Schröders Beobachtung das Interesse an ETFs mit chinesischen Aktien wecken. Daneben "gibt es keine außerordentlichen Themen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...