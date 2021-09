Polestar-CEO Thomas Ingenlath hat im Rahmen der IAA Mobility einige Infos zum Polestar 3 verraten. Demnach will die Marke das E-SUV mit einem als auch zwei Motoren anbieten. Zudem machte Ingenlath zum Innenraum neue Angaben. So soll das E-SUV, das wie berichtet 2022 in Produktion gehen wird, nur mit zwei Sitzreihen angeboten werden, wie Ingenlath im Gespräch mit dem Portal "Car and Driver" angab. ...

