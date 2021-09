DGAP-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

FORTEC Elektronik AG gründet Startup-Unternehmen



15.09.2021 / 10:20

FORTEC Elektronik AG gründet Startup-Unternehmen Der FORTEC Konzern, der sich in den letzten Jahren vom Handelsunternehmen zum Systemzulieferer von industriellen High-Tech-Produkten gewandelt hat, erweitert mit einem Startup-Unternehmen sein Produktangebot im Segment Datenvisualisierung um den Bereich Software. Die neugegründete aushang.online GmbH, eine Tochtergesellschaft der DISTEC GmbH, liefert eine erprobte Webapplikation für digitale Aushänge und Wegweiser, die in Kombination mit den im Konzern entwickelten und produzierten 7- bis 75-Zoll-Monitoren Informationsportale für zahlreiche Einsatzorte möglich macht. Wechselnde Informationen können in Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen, Wohnanlagen, Praxen und anderen Stellen durch vielfältige und flexible Vorlagen schnell und kostengünstig digital zur Verfügung gestellt werden. Die Gesellschaft wurde gemeinsam mit der schulverwalter.online UG gegründet. DISTEC hält mit 55 Prozent die Mehrheit der Geschäftsanteile. Die Geschäftsführung übernimmt COO Bernhard Staller. Erste Beteiligungen an Fachmessen sind bereits für die nächsten Wochen in Erfurt, Nürnberg und Dresden geplant. Mehr Informationen zum neuen Content Management System enthält die Website www.distec.de/produkte/software/content-management. Für den Konzern ist es ein weiterer Schritt in Richtung einer größeren Wertschöpfung und eine Erweiterung des Geschäftsmodells durch jährliche Lizenzeinnahmen aus der Software. FORTEC rechnet hieraus im operativen Bereich in den nächsten zwei Jahren mit einem Umsatzwachstum im einstelligen Millionenbereich; ein wichtiger Zwischenschritt zum Umsatzziel von 100 Millionen EUR. Sandra Maile

Vorstandsvorsitzende

FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE 0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Zum 1. April 2020 wurde das operative Geschäft an zwei Tochtergesellschaften verpachtet. Die FORTEC AG ist nun als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, UK und in den USA.

15.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

