PELOTON INTERACTIVE, der Anbieter von Online-Training, ist insbesondere bekannt für Spinningkurse (Standradfahren). Gestern kam ein ordentlicher Dämpfer von APPLE.



Und zwar durch die Vorstellung neuer Möglichkeiten der Software-Applikation Fitness+. Die Ende 2020 eingeführte Lösung ist insbesondere auf die Apple Watch (für Pulsmessung etc.) abgestimmt. In Kürze wird sie über SharePlay Gruppenworkouts mit bis zu 32 Teilnehmern zulassen. Wer dabei die APPLE Watch trägt, kann in einen Leistungsvergleich einbezogen werden.



Fitness+ wird in diesem Herbst auch in Deutschland und 14 weiteren wichtigen Märkten freigeschaltet, z.B. Schweiz und Österreich, Italien, Russland, Saudi-Arabien. Dies wirkte sich auf die Konkurrenz aus: PELOTON (- 2,7 %) gerieten gestern stärker unter Druck als z.B. LULULEMON ATHLETICA (- 1,1 %), bei denen der Verkauf von Bekleidung im Vordergrund steht.



Börsenneuling XPONENTIAL FITNESS (+ 3,6 %) legte sogar zu. Der kalifornische Franchisegeber rollt verschiedene Fitness-Konzepte in den USA aus. Wenn APPLE sich ohnehin stark im Fitnessbereich austobt, warum dann nicht auch mit einem Zukauf? Für XPONENTIAL FITNESS wird aktuell ein Börsenwert um 510 Mio. $ angezeigt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

APPLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de