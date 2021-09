Valneva (WKN: A0MVJZ) und Curevac (WKN: A2P71U) galten sowohl an der Börse als auch in der Impfstoff-Entwicklung als große Hoffnungsträger. Doch zumindest kurzfristig ist Ernüchterung eingekehrt. 1. Curevac verkleinert Produktionsnetzwerk Curevac-Aktien sind seit dem Hoch Ende letzten Jahres (2020) um mehr als 56 % gefallen (14.09.2021). Leider erwies sich der CVnCoV-Impfstoff in Studien als wenig wirksam. Doch längerfristig ist für Curevac noch nicht alles verloren. Die Forscher arbeiten nun umso ...

