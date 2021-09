AssCompact hat im Rahmen der TRENDS-Studie auch im dritten Quartal 2021 wieder in Erfahrung gebracht, welche Anbieter unabhängige Vermittler über 38 Produktkategorien hinweg bevorzugen. Eine AssCompact Bildergalerie stellt die aktuellen Favoriten im Bereich Risikovorsorge vor. [Bild: © Zerbor - stock.adobe.com]" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> Berufsunfähigkeitsversicherung In der BU kann die Alte Leipziger ihre Top-Platzierung in puncto Maklergunst aus dem Vorquartal wiederholen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...