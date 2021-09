Der Vorstand der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0), Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen, hat heute beschlossen, die im Juni 2021 angehobene Prognose für das operative EBITDA für das Geschäftsjahr 2021 erneut zu erhöhen. Nach einem sehr starken ersten Halbjahr 2021 und aufgrund der weiter anhaltenden starken Geschäftsentwicklung, erwartet Brenntag für das Geschäftsjahr 2021 nunmehr ein operatives EBITDA in einer Bandbreite von 1.260 Mio EUR bis 1.320 Mio EUR (bisher: 1.160 Mio EUR bis 1.260 Mio EUR). NEU! "small, but sexy"- TEIL1: B+S Banksysteme AG ist im Kerngeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...