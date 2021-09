Mülheim an der Ruhr (ots) -Das Land NRW stärkt interdisziplinäre Forschungskooperationen an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und fördert 13 Projekte im Programm "Fokus Forschung HAW-Kooperation". Eines davon ist das Projekt "INDIGO-M" der HRW Institute Naturwissenschaften und Mess- und Sensortechnik mit den Professor:innen Dr. Miriam Primbs, Dr. Dirk Rüter und Dr. Andreas Sauer. Das Projektteam INDIGO-M (INDuktionstomografie für Industrie, Gesundheitswesen und Objekterkennung - Mathematics) entwickelt nun mathematische Algorithmen für die neuartige Technik zur schonenden und schnellen Körperdurchleuchtung mit schwachen Magnetfeldern.Bildgebende Verfahren zur medizinischen Anamnese, z. B. von erkrankten Organen, gibt es seit vielen Jahren: Röntgenstrahlung, Ultraschall, der Magnetresonanztomographie (MRT). Ihre bekannten Nachteile, wie Strahlenbelastung, hoher Zeitaufwand, Hautkontakt, unbequeme Liegefläche, treten oft noch in den Hintergrund.Das grundlegende Ziel des Projekts ist der Funktionsnachweis einer neuartigen Ganzkörperbildgebung mit harmloser und schneller Magnetfeldtechnologie. INDIGO-M geht diesen Weg weiter durch den konzentrierten Einsatz mathematischer Expertise. Es ergibt sich die interessante interdisziplinäre Zusammenarbeit in den Gebieten Elektrotechnik, Mechatronik, biomedizinische Bildgebung und Mathematik. Das Team erhofft sich eine wesentliche Beschleunigung der Bildberechnung und Verbesserung der Bildqualität, um mit einfacher und kostengünstiger Technik Auffälligkeiten, z. B. in der Lunge, zu erkennen.Die Technik dient der Bildgebung in der Biomedizin, z. B. Schlaganfalldiagnostik und Lungendiagnostik. Auch Anwendungen in der Sicherheitstechnik sind möglich: Die Strahlenunschädlichkeit und prinzipiell verbleibende Bildunschärfe des schnell durchführbaren Verfahrens wahrt die körperliche Unversehrtheit und die Intimsphäre der untersuchten Person, erlaubt aber trotzdem das Aufspüren von inkorporierten Gefahrstoffen im Körperinneren auch bei vollständig bekleideten Personen.Das Projekt wird mit 230.000 Euro mindestens zwei Jahre gefördert. "Geplant sind neben Promotionen und wissenschaftlichen Publikationen auch Abschlussarbeiten in den Studiengängen Elektrotechnik, Gesundheits- und Medizintechnologien und Systemtechnik", erklärt Prof. Dr. Andreas Sauer.Pressekontakt:MedienkontaktHochschule Ruhr WestBeatrice LiebeheimTelefon: 0208/ 882 54-251, Mobil: 0151/ 55 11 7450,E-Mail: beatrice.liebeheim@hs-ruhrwest.deWissenschaftlicher KontaktHochschule Ruhr West | Institut NaturwissenschaftenProf. Dr. Andreas SauerTelefon: 0208/ 882 54- 427E-Mail: andreas.sauer@hs-ruhrwest.deOriginal-Content von: Hochschule Ruhr West, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154286/5020586