Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwochvormittag leichter präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.45 Uhr um 0,19 Prozent nach auf 3.654,28 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen verhalten sich die Anleger nach negativen Vorgaben von der Wall Street und aus Asien zurückhaltend. Am heimischen Markt gestaltet sich das Meldungsaufkommen auf Unternehmensebene noch sehr mager. Von Analystenseite ...

