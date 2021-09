Der Sprachlern-Anbieter Babbel peilt beim ersten Börsengang in Deutschland nach der Sommerpause eine Bewertung von bis zu 1,26 Milliarden Euro an. Das 2007 gegründete Berliner Start-up will mit der Emission bis zu 364 Millionen Euro erlösen, bis zu 204 Millionen davon gehen an Babbel selbst. Bis zu 12,99 Millionen Aktien werden seit Mittwoch zu...

