Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Mitteilung an die Gläubiger der Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibung (ISIN DE000A2GS377/ WKN A2GS37) über 800 Mio. EUR, mit Fälligkeit 2026Die Vonovia SE (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) hat am 23. August 2021 die Angebotsunterlage zu einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Anleiheschuldnerin veröffentlicht, so die Deutsche Wohnen SE (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

