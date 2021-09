Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten am Primärmarkt nehmen Fahrt auf, so die Analysten der Helaba.Die privatisierte Landesbank, Hamburg Commercial Bank, habe einen 500 Mio. EUR umfassenden Senior-Non-Preferred-Bond erfolgreich platzieren können. Das Papier sei zu MS + 90 und damit 20 BP unter IPT gekommen. Das Orderbuch sei mit 1,75 Mrd. EUR angegeben worden. Kräftig nachgefragt sei auch die grüne Anleihe der NN Bank (knapp 4-fache Überzeichnung) gewesen, obwohl diese von der Laufzeit her in Konkurrenz mit dem im Fokus stehenden NGEU-Bond gestanden habe. Zu erwähnen sei auch die 6-jährige Nachhaltigkeitsanleihe der portugiesische Caixa Geral de Depositos, die ebenfalls problemlos habe platziert werden können. ...

