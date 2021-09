Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrigen US-Verbraucherpreise werden in der US-Notenbank FED für Erleichterung gesorgt haben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach monatelangem Anstieg hätten die Inflationszahlen für August einen leichten Rückgang angezeigt. Die Inflation sei von 5,4% im Juli auf 5,3% im August gesunken und die Kerninflation sei von 4,3% im Juli auf 4,0% im letzten Monat gefallen. Die FED-Währungshüter könnten somit Recht bekommen, wenn sie den starken Anstieg der Inflation als "transitorisch" (vorübergehend) bezeichnen würden. ...

