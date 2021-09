Hellofresh: Zehn prozentige Beteiligung an Chefmarket - Auto1 auch im zweiten Quartal Verluste

Werbung



Das in Berlin ansässige Unternehmen Hellofresh beteiligt sich am russischen Pendant Chefmarket, während der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 im zweiten Quartal 2021 wieder Verluste erwirtschaftet.



Der Kochboxenversender Hellofresh tätigt eine Investition in Millionenhöhe: Rund zehn Prozent der Anteile des russischen Pendants Chefmarket sollen über eine Kapitalerhöhung erworben sein. Diese Investition soll laut Hellofresh eine Chance zur Erschließung neuer Märkte sein. Dies teilte der zukünftige DAX®-Konzern am Dienstagabend in Berlin mit.





Laut Halbjahresbericht des Unternehmens Auto1 wurde im zweiten Quartal des Jahres 2021, wie auch im ersten, Verluste eingefahren. Der MDAX®-Konzern sorgte somit bei Anlegern für Skepsis, was sich im Chartbild niederschlug. Ein Rekordtief nach dem anderen trübt das Chartbild. Das Unternehmen steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 18 Prozent zum Vorquartal auf 1,065 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Verlust (EBITDA) stieg auf 23 Millionen von 10 Millionen Euro im Vorjahr. Allerdings verkündet der Gebrauchtwagenhändler Investitionsvorhaben an: "Wir wollen uns auf die enorme Wachstumsmöglichkeit von Autohero konzentrieren und investieren daher erheblich in den Ausbau der Marke.', so der CEO und Mitgründer der Auto1 Group Christian Bertermann. 16.000 Fahrzeuge pro Jahr hat Auto1 vor aufzubereiten, zu warten und zu inserieren.

