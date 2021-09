Überraschend verpasst Nintendo der Switch die neue Funktion per Software-Update. Die Handheld-Konsole erhält damit Bluetooth-Audio - allerdings mit Einschränkungen. Nach dem neuen Update können Besitzer der Switch nun endlich beim Zocken auch Bluetooth-Kopfhörer verwenden. Dazu taucht nach der Aktualisierung das neue Feld "Bluetooth-Audio" in den Systemeinstellungen auf, das einen Pair-Knopf beinhaltet. Zehn Geräte kann sich das System merken. Das Fehlen dieses Features war schon bei ihrem Erscheinen 2017 aufgefallen. In einem Support-Artikel zum Update 13....

Den vollständigen Artikel lesen ...