Der Porsche-Vorstand will Medienberichten zufolge in den nächsten Wochen über den Standort für die geplante 100-MWh-Batteriezellenfabrik von Porsche und Customcells entscheiden. Neben Tübingen könnten auch Gärtringen (Landkreis Böblingen) oder ein Ort bei Heilbronn für eine Ansiedlung in Frage kommen. Zunächst hatten die beiden Tageszeitungen "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...